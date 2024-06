İsrail'den Macron'un 'üçlü temas grubu' önerisine ret

Yayınlanma: 14.06.2024 - 17:45

Güncelleme: 14.06.2024 - 17:45

The Times of Israel'in haberine göre Gallant, Macron'un girişimine ilişkin Fransa'ya yoğun eleştiriler yönelttiği bir açıklama yaptı.

Gallant, Fransa'nın 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar konusunda İsrail'e karşı "düşmanca politikalar benimsediğini" ve Hamas'ın faaliyetlerini görmezden geldiğini iddia etti.

Macron'un Hizbullah konusundaki önerisini reddeden Gallant, "İsrail, Fransa'nın önerdiği üçlü çerçeveye taraf olmayacak" dedi.

Gallant’ın açıklaması, Macron'un dün kuzey sınırındaki tansiyonun düşürülmesi için üç ülkenin birlikte çalışmaya karar verdiğini söylemesi ardından geldi.

"GALLANT'IN AÇIKLAMALARI 'UYGUNSUZ'"

Üst düzey İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Gallant’ın Fransa’yı hedef aldığı sözlerine karşı açıklama yaptı.

Savunma Bakanı Gallant'ın Fransa'ya "saldırılarını” onaylamadıkları belirtilen açıklamada, "İsrail ile Fransa arasında mevcut anlaşmazlıkların ötesinde, Fransa'ya yönelik açıklamalar yanlış ve yersizdir" denildi.

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile İsrail ordusu arasında yaşanan çatışmalarda, İsrail'in son günlerde düzenlediği saldırılarda üst düzey bir Hizbullah mensubunun ölmesiyle gerginlik arttı.

Saha komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'e misillemede bulunan Hizbullah'ın, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'e yönelik en büyük füze saldırılarından birini gerçekleştirdiği duyurulmuştu.