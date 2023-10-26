İsrail'den operasyon çıkışı: Askeri teçhizatın gelmesini bekliyoruz

Yayınlanma: 26.10.2023 - 15:08

Güncelleme: 26.10.2023 - 15:09

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, AWP’ye açıklamalarda bulundu.

Adraee, “İsrail Genelkurmay Başkanı’na göre ordu, savaşın bir sonraki aşaması olan kara manevrasını başlatmaya hazır. Ancak savaşın ilk aşamasından ikinci aşamasına geçebilmek için siyasi direktiflerin alınması gerekiyor” dedi.

Şarku'l Avsat'ın aktardığına göre Adraee, Gazze'deki kara operasyonunun ertelenmesinin “askeri teçhizatın beklenmesi, askeri planlarda değişiklik veya belirli konularda eğitim dahil olmak üzere taktiksel değerlendirmelerden kaynaklandığını” açıkladı.

Adraee, kara operasyonuyla ilgili stratejik meseleler bulunduğunu belirterek “İsrail, savaşın ikinci aşaması olan kara operasyonuna geçmek için belirli bir zamanlamayı seçecek. Düşman tedirginlik içinde İsrail'in kararını beklemeli” ifadesini kullandı.

“HAMAS'I VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kara harekâtına kadar, İsrail ordusunun Hamas'ı havadan, denizden ve topçu kuvvetleri kullanarak vurmaya devam edeceğini belirten Adraee, şunları kaydetti:

“Gazze’deki esirlerin hayatlarından tamamen Hamas'ı sorumlu tutuyoruz. Ortada, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde aralarında bebek, çocuk, yaşlı ve engellilerin de bulunduğu sivilleri kaçırıp gözaltına almasıyla işlediği bir savaş suçu var.”

İsrail ordusunun iki temel görevi olduğunu aktaran Adraee, bunlardan birincisinin Hamas ve liderlerini tasfiye etmek, ikincisinin de Gazze Şeridi’ndeki askeri hükümet sistemini devirmek adına saldırılar düzenlemek olduğunu söyledi.

Adraee, Ayrıca kaçırılanları geri getirmek için her türlü çabayı gösterdiklerini vurguladı.