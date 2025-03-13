Kanada, Suriye'ye yönelik yaptırımları hafifletti

Yayınlanma: 13.03.2025 - 16:06

Güncelleme: 13.03.2025 - 16:06

Kanada'nın resmi duyurularının yayımlandığı Global Affairs Canada (GAC) sitesine göre, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Ahmed Hussen ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Ottawa hükümeti, Suriye'nin yeniden imarı ve istikrara kavuşmasını desteklemek için ülkeye uygulanan yaptırımları 6 ay süreyle hafifletme kararı aldı.

Bu kapsamda Kanada hükümeti, Suriye ile bağlantılı 7 bankaya yönelik bazı finansal işlemlere 6 aylığına geçerli izin verdi.

Açıklamada, uzun yıllardır iç çatışma ve baskıya maruz kalan Suriyelilerin yüzde 90'ının yoksulluk sınırı altında yaşadığı ve Suriyelilere acil insani yardımların ulaştırılması için yaklaşık 58,5 milyon dolarlık yeni fon sağlanacağı ifade edildi.

GAC sitesinde yayımlanan başka bir açıklamada ise Kanada'nın Beyrut Büyükelçisi Stefanie McCollum'un aynı zamanda Suriye Büyükelçisi olarak görev yapması için aday gösterildiği belirtildi.

Gayrimukim (yerleşik olmayan) büyükelçi olarak aday gösterilen McCollum'un görevini Lübnan üzerinden yürütmesinin planlandığı ifade edildi.

Kanada hükümetinin Suriye'de barışçıl ve kapsayıcı geçiş sürecini desteklediği yinelenen açıklamada, Suriye'deki tüm taraflara gerilimi azaltma çağrısında bulunuldu.