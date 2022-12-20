İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Hava savunma sistemleri karşılık verdi
Suriye, İsrail'in, Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.
Suriye haber ajansı SANA'nın, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia ettiği haberde, "Patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemlerimiz karşılık verdi" ifadeleri yer aldı.
Herhangi bir can kaybı bilgisi ise henüz paylaşılmadı.
Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.
Şam yönetimii, 13 Kasım'da Humus'un güneydoğusunda Şuayrat Askeri Havaalanı'na, 22, 24 ve 27 Ekim'de başkent Şam'ın çevresine hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.
İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
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