İsrail'den Ukrayna'ya yardım: Çelik yelek ve kask gönderdiler
İsrail, Ukrayna'ya kask ve çelik yelek gönderdi.
İsrail, Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'ya teçhizat yardımı yaptı.
İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna'daki sivil toplum örgütleri ve acil durum ekipleri için 500 çelik yelek ile 2 bin kask gönderildi.
GERGİN İLİŞKİLER
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ukrayna'daki savaşa ilişkin ilk açıklamalarında Rusya'nın ismini anmaktan kaçınmıştı. Dışişleri Bakanı Yair Lapid ise Rusya'nın saldırılarını kınamış ve Moskova'nın rolüne işaret etmişti.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçen ay Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarmış, İsrail bu kararda lehte oy kullanmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, oylama üzerine İsrail'in, "Ukrayna'daki durumu kullanarak uluslararası toplumun dikkatini Filistin meselesinden çekmeye çalıştığını" vurgulamıştı.
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