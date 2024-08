İsrail'den Yahya Sinvar açıklaması: 7 Ekim'in bir numaralı sorumlusu tutulmuştu!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinwar oldu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X platformundan Sinwar'ı hedef alarak bir paylaşımda bulundu.

Katz, Sinwar'ı "baş terörist" olarak niteledi.

Katz, "Baş terörist Yahya Sinwar'ın İsmail Heniyye'nin yerine Hamas'ın yeni lideri olarak atanması, onu hızla ortadan kaldırmak ve bu aşağılık örgütü yeryüzünden silmek için bir başka zorlayıcı nedendir" dedi.

