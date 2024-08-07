İsrail'den Yahya Sinvar açıklaması: 7 Ekim'in bir numaralı sorumlusu tutulmuştu!

Yayınlanma: 07.08.2024 - 12:00

Güncelleme: 07.08.2024 - 12:00

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinwar oldu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X platformundan Sinwar'ı hedef alarak bir paylaşımda bulundu.

Katz, Sinwar'ı "baş terörist" olarak niteledi.

Katz, "Baş terörist Yahya Sinwar'ın İsmail Heniyye'nin yerine Hamas'ın yeni lideri olarak atanması, onu hızla ortadan kaldırmak ve bu aşağılık örgütü yeryüzünden silmek için bir başka zorlayıcı nedendir" dedi.

The appointment of arch-terrorist Yahya Sinwar as the new leader of Hamas, replacing Ismail Haniyeh, is yet another compelling reason to swiftly eliminate him and wipe this vile organization off the face of the earth. — ????? ?”? Israel Katz (@Israel_katz) August 6, 2024

İSRAİL BASINI NE DEMİŞTİ?

İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas Siyasi Büro Başkanlığına, Yahya Sinvar'ın seçilmesinin "sürpriz" olduğunu ve bu durumun İsrail'e, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonunun "bir numaralı sorumlusu" olarak gösterilen Sinvar'ın hayatta olduğu ile "Hamas liderliğinin hala güçlü olduğu" mesajını verdiğini duyurdu.

KAN'ın Arap İşleri ve Orta Doğu Muhabiri Roi Kais, katıldığı "Akşam Haberleri" programında, eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasından 1 hafta sonra Sinvar'ın siyasi büro başkanlığına getirilmesinin "sürpriz" olduğunu söyledi.

Sinvar'ın daha önce Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı olduğunu hatırlatan Kais, "Sinvar, 7 Ekim'deki saldırıların mimarlarından biri" ifadesini kullandı.

Kais, Sinvar'ın seçilmesinin İsrail'e mesajlar verdiğine dikkati çekerek, "İsrail'in peşinde olmasına rağmen (Sinvar'ın) hayatta olduğu, Gazze'deki Hamas liderliğinin hala mevcut ve güçlü olduğu ve yönetimde kalmayı planladığını gösteren bir mesaj içeriyor" dedi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin Orta Doğu İşleri Analisti Ehud Yaari de "Sinvar'ın getirilmesi, onun Hamas içindeki konumunu teyit eden bir anlam taşıyor" diye konuştu.

Yaari, Sinvar'ın Hamas'ın diğer üyeleriyle iletişim zorlukları yaşadığı gerekçesiyle Siyasi Büro Başkanlığına getirilmesinin "şu aşamada pratik bir anlamının olmadığını" ileri sürdü.

NE OLMUŞTU?

İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

Hamas'tan 3 Ağustos’ta yapılan açıklamada, suikasta uğrayan Heniyye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başlandığını duyurulmuştu.

Hamas’ın, dün Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, şehit lider İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Komutan Yahya Sinwar'ı seçtiğini ilan ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Sinwar, 2017'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilen İsmail Heniyye'nin yerine Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı görevine gelmişti.

İsrail, Hamas'ın yeni lideri olan Sinwar'ı 7 Ekim’deki Aksa Tufanı operasyonunun "bir numaralı sorumlusu" olarak gösteriyor.