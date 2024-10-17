İsrail'e meydan okudu: Hata yaparsanız acı bir şekilde tekrar vururuz

Yayınlanma: 17.10.2024 - 12:27

Güncelleme: 17.10.2024 - 12:27

İran’ın İsrail’e balistik füzelerle 1 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırının ardından bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor.

Gözler İsrail’in İran’a nasıl bir karşılık vereceğine çevrilirken İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, İsrail’i misilleme saldırısına karşı uyardı.

İran halkına seslenen Selami, “İsrail’e diyoruz ki, eğer bir hata yapar bölgede ya da İran’da hedeflerimize saldırırsanız, sizi acı bir şekilde tekrar vururuz” dedi.

İran’ın İsrail’in savunma sistemlerini delebileceğini sözlerine ekleyen Selami, ABD tarafından İsrail’e konuşlandırılan gelişmiş bir hava savunma sisteminin İran’ın misillemesini engellemeyeceğini söyledi.

İsrail’i işaret eden Selami, “Zayıflığınızı biliyoruz ve bunu siz de biliyorsunuz” dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail mevkidalı Yoav Gallant ile dün gerçekleştirdiği telefon konuşmasında İsrail’in Lübnan ve Gazze’ye yönelik saldırılarını ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise, mısırlı mevkidaşları ile görüşmek üzere Mısır’ın başkenti Kahire’ye vardı.