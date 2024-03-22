İsrail'e Refah uyarısı: Acil insani ara gerekiyor

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Brüksel’deki zirvede Gazze Şeridi için sürdürülebilir bir ateşkese giden acil ‘insani ara’ verilmesi çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 13:21
İsrail'e Refah uyarısı: Acil insani ara gerekiyor
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Brüksel’deki AB Zirvesi'nin Ortadoğu oturumunda Gazze Şeridi’ndeki duruma ilişkin kabul edilen ortak bildiride, “AB Konseyi sürdürülebilir bir ateşkese, tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılmasına ve insani yardım sağlanmasına imkan verecek şekilde acil bir insani ara çağrısında bulunur” ifadesine yer verildi.

Bildiri metninde İsrail’e, yüz binlerce Gazze sakininin sığındığı 'Refah’ta kara operasyonu yapmama' çağrısı yer alıyor.

Sputnik'in aktardığına göre, AB Konseyi ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) desteğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantının başında AB liderlerinin Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin sert duruş sergileyeceği ve İsrail’e, Gazze sakinlerine gıda ulaştırılmasını engellemeyi durdurma ve sivilleri koruma çağrısında bulunacağı umudunu dile getirmişti.


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