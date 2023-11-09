İsrail'e silah satan şirkete kırmızı boyayla protesto
İngiltere'de Filistin destekçisi grup, İsrail ordusuna askeri malzeme desteği verdiği gerekçesiyle Fransız savunma ve güvenlik şirketi Thales'ın Londra'daki merkez binasının girişinde camları kırmızıya boyadı ve Filistin bayrağı açtı.
"Palestine Action" adlı grubun, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Grup, silah firması Thales'in Londra'daki ofislerini ablukaya alarak İsrail'in askeri tedarik zincirindeki ölümcül bir halkayı kesintiye uğrattı. (Ofisi) Filistin için kapatıyoruz" ifadesi kullanıldı.
Grubun, X'ten paylaştığı görüntüde, iki protestocunun, şirketin Londra'daki merkez binasının camlarını kırmızıya boyadığı ve ellerinde kırmızı spreylerle binanın önüne yatarak girişe engel oldukları görüldü.
??BREAKING: Palestine Action blockade weapons firm Thales’ London offices, disrupting a lethal link in Israel’s military supply chain.— Palestine Action (@Pal_action) November 9, 2023
We SHUT IT DOWN for Palestine! pic.twitter.com/yG15W66fIl
Protesto sırasında "Özgür Filistin" ve "Thales, saklanamazsın, soykırım yapıyorsun" sloganları atan göstericiler, binanın önünde zemine de Filistin bayrağı açtı.
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