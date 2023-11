İsrail'e silah satan şirkete kırmızı boyayla protesto

"Palestine Action" adlı grubun, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Grup, silah firması Thales'in Londra'daki ofislerini ablukaya alarak İsrail'in askeri tedarik zincirindeki ölümcül bir halkayı kesintiye uğrattı. (Ofisi) Filistin için kapatıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Grubun, X'ten paylaştığı görüntüde, iki protestocunun, şirketin Londra'daki merkez binasının camlarını kırmızıya boyadığı ve ellerinde kırmızı spreylerle binanın önüne yatarak girişe engel oldukları görüldü.

??BREAKING: Palestine Action blockade weapons firm Thales’ London offices, disrupting a lethal link in Israel’s military supply chain.



We SHUT IT DOWN for Palestine! pic.twitter.com/yG15W66fIl