Milli Takım aday kadrosuna dahil edilen İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek kaç yaşında, nereli?

TFF'den yapılan açıklamada Salih Özcan'ın sakatlanması nedeniyle yerine İsmail Yüksek ile Tolga Ciğerci'nin çağrıldığı belirtildi. İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2022 Pazartesi, 13:05
Milli Takım aday kadrosuna dahil edilen İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek kaç yaşında, nereli?
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İsmail Yüksek  26 Ocak 1999 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Yüksek, futbol yaşamına Bursaspor altyapısında başladı. 28 Ağustos 2018 tarihinde ilk profesyonel sözleşmesini 3. lig takımı Gölcükspor ile yaptı. 2020 tarihinde Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sırasıyla; Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı.

İSMAİL YÜKSEK A MİLLÎ TAKIM ADAY KADROSUNDA

Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, milli takımın aday kadrosuna dâhil edildi.




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