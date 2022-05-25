İsrail’le enerji diyaloğu ertelendi: Fatih Dönmez'in ziyareti haziranda

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 04:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte yapması planlanan İsrail ziyareti ertelendi.

Çavuşoğlu’nun iki ülke arasında başlayan normalleşme kapsamında İsrail’e bugün yaptığı ziyarete Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez’in de eşlik etmesi planlanmıştı. Çavuşoğlu, 21 Nisan’da ziyareti Dönmez’le birlikte yapacaklarını açıklamıştı. Edinilen bilgiye göre yapılan değerlendirmeler sonucu enerji işbirliği konusunun, iki ülke arasında diplomatik normalleşmenin başlangıcından sonra gündeme gelebileceği, bu nedenle Dönmez’in ziyaretinin, Çavuşoğlu sonrası yapılmasının daha uygun olacağı kararlaştırıldı. Dönmez’in haziranda İsrail’i ziyaret etmesi ve enerji işbirliğini gündeme getirmesi bekleniyor. Öte yandan İsrail ve Filistin turları kapsamında Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile dün basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, “İsrail ile ilişkilerin normalleşmesinde Filistin yönetimiyle eşgüdümü sürdürüyoruz” dedi.