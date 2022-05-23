Bakan Çavuşoğlu, Filistin ve İsrail'e gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasında devam eden 'normalleşme adımları' kapsamında bu hafta İsrail'e kritik bir ziyaret düzenleyecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çavuşoğlu, İsrail ziyaretinden bir gün önce ise Filistin'e gidecek.
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Filistin ve İsrail'e ziyarette bulunacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 2010 yılında Türkiye ve Filistin Dışişleri Bakanları başkanlığında tesis edilmiş bulunan Ortak Komite'nin ikinci toplantısına başkanlık etmek üzere Filistin'i 24 Mayıs 2022 tarihinde ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın bahse konu ziyareti çerçevesinde, Filistin Dışişleri Bakanı Sayın Riyad Malki ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la da bir araya gelmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.
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Bakan Çavuşoğlu'nun 25 Mayıs'ta da İsrail'i ziyaret edeceği bildirilen açıklamanın devamında şöyle denildi:
"Sayın Bakanımızın, 25 Mayıs 2022 tarihinde ise İsrail'i ziyaretle, İsrail Dışişleri Bakanı ve Alternatif Başbakan Sayın Yair Lapid'le ikili ve heyetlerarası görüşmeler yapması, bu çerçevede, İsrail'le ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."
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