İsrail’le normalleşmede ‘Hamas’ sınaması

23 Eylül 2022 Cuma, 04:00

İsrail’in Ankara’ya atayacağı büyükelçiyi belirlemesinin ardından normalleşme süreci yeni bir aşamaya girerken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 yıl sonra geçen salı günü ilk kez bir İsrail başbakanı ile görüştü. İsrail Başbakanı Yair Lapid’in görüşmede Hamas’ın elinde esir olarak tutulan İsrailliler meselesini de gündeme getirdiği bildirildi. Hamas konusu, Türkiye-İsrail normalleşmesinin ilk sınamalarından biri olacak.

ABD’nin New York kentinde bulunan Erdoğan’ın Lapid ile görüşmesi, İsrail’in halihazırda Ankara büyükelçiliği maslahatgüzârı olan Irit Lillian’ın Ankara büyükelçisi olarak atanacağının açıklanmasının hemen ardından yapıldı. Görüşmenin içeriğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından bilgi verilmezken İsrail Başbakanlık Ofisi, ayrıntılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Lapid’in ayrıca 2014’ten bu yana Gazze Şeridi’nde Hamas tarafından alıkonulan ikisi asker dört İsrail vatandaşının İsrail’e geri gönderilmesi talebine dikkat çektiği belirtildi. Lapid’in Hamas tarafından esir tutulan İsraillileri gündeme getirmesi, normalleşme sürecindeki yeni aşamada İsrail’in Türkiye’den ilk somut talebinin, Hamas’la arabuluculuk olduğunu ortaya koydu.

İsrail, daha önce Türkiye ile normalleşme sürecinin önündeki en büyük engelin, Hamas ofisinin İstanbul’daki varlığı olduğu mesajını vermiş ve Türkiye’deki Hamas üyelerinin ülke dışına göndermesi taleplerini anımsatmıştı.