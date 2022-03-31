İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya baskın

31 Mart 2022 Perşembe, 10:15

Aşırı sağcı Ben-Gvir'in, ramazan ayı arifesinde bu tür eylemlerin vahim sonuçlara yol açacağı uyarılarına rağmen İsrail polisinden izin aldıktan sonra Harem-i Şerif'in avlusuna girdiği belirtildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, baskın sırasında Aksa'nın avlusunda ve dışında çok sayıda İsrail güvenlik gücü bulunduğu aktarıldı.

İsrail polisinin, baskın sırasında Mescid-i Aksa'nın kuzey duvarında bulunan El-Esbat Kapısı'nda (Aslanlı Kapı) Filistinli bir kadını gözaltına aldığı kaydedildi.

Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'nın batısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdiği anların görüntüsü sosyal medya hesaplarında yer aldı.

Görüntülerde Ben-Gvir'in, ramazan ayı boyunca Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya girişlerinin kısıtlanmasını kabul etmeyeceğini belirterek, "Bu ziyaretimin basit tek bir mesajı var; boyun eğmeyeceğim ve taviz vermeyeceğim" dediği dikkati çekti.

EGEMENLİK İHLALİ

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.