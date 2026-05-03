İsrailli bakan Ben-Gvir’e eşinden 'idam ipi' motifli doğum günü pastası

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in eşinin doğum günü kutlamasında sunduğu pasta büyük tartışma yarattı. Pastanın üzerinde darağacı ipi bulunması ve 'hayaller bazen gerçekleşir' ifadesinin yer alması, Filistinlilere yönelik idam çağrısına gönderme olarak yorumlandı.

Söz konusu mesajın, Ben-Gvir’in desteklediği ve İsrail parlamentosu Knesset’te kabul edilen 'Filistinli mahkumlara idam cezası' yasasına atıf yaptığı değerlendirildi. Bu durum, hem İsrail içinde hem de uluslararası kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Israeli minister Itamar Ben-Gvir marked his 50th birthday with cakes decorated with a noose, including one carrying the message “sometimes dreams come true”, in imagery referencing executions of Palestinians.



Photos from the event show the noose symbol displayed prominently… pic.twitter.com/wOSQ1jgxHg — Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 3, 2026

Ben-Gvir’in Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinlilere yönelik sert açıklamaları ve yerleşimci saldırılarını savunan tutumu daha önce de geniş yankı uyandırmıştı.

Bu nedenle Haziran 2025’te aralarında İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Norveç, Hollanda ve İspanya’nın da bulunduğu bazı ülkeler tarafından kendisine yaptırım uygulanmış ve seyahat yasağı getirilmişti.

İDAM YASASI YENİDEN GÜNDEMDE

İsrail’de ölüm cezası onlarca yıl önce kaldırılmış olsa da, askeri mahkemeler geçmişte bazı Filistinli tutuklular hakkında idam kararları vermiş, bu cezalar daha sonra müebbet hapse çevrilmişti. Ancak 7 Ekim 2023 olayları sonrası özellikle sağ siyasi çevrelerde, Filistinli mahkûmlar için idam cezasının yeniden uygulanması yönündeki çağrılar artmıştı.

Mart ayında kabul edilen yeni yasa, İsrail hukukunda bu tartışmayı yeniden alevlendirmiş ve bölgedeki gerilimi daha da yükseltmişti.

ITAMAR BEN-GVIR KİMDİR?

İsrail'de Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde yaşıyor ve uzun süredir tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.

Itamar Ben-Gvir

İşgal altındaki bölgelerde Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından 'katillerin avukatı', 'şeytanın avukatı' ve 'sabıkalı' lakaplarıyla anılıyor.

Ben-Gvir geçmişte, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı 'Kahanist' hareketin bir üyesiydi.

Görüşlerinin radikalliği nedeniyle askerlikten muaf tutulan ve hakkında 'nefret, kışkırtıcı söylem ve ırkçılık' gibi suçlamalardan 53 iddianame hazırlanan Ben-Gvir, 2007'de 'ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek' suçlarından hüküm giymişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu yılın başında göreve başlayan koalisyon hükümetinde Ben-Gvir, ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığı'na getirildi.