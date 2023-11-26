İsrailliler sokaklara döküldü: 'Netanyahu en büyük felakettir'

Yayınlanma: 26.11.2023 - 12:02

Güncelleme: 26.11.2023 - 12:24

İsrail'de dün gece, iki ayrı grup protesto düzenledi. Bir grup İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu konutunun önüden protesto ederken kalabalık bir grup ise, Hamasın esir aldığı İsraillilerin serbest bırakılması talebinde bulundu.

İsrailliler Başbakan Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutunun önünde bir gösteri düzenleyerek pankartlar taşıdı ve Netanyahu aleyhine sloganlar attı.

Bir pankartta yer alan "Netanyahu İsrail devleti için en büyük felakettir" sözleri dikkat çekti. Bir başka pankartta yer alan, "Bibi tehlikeli, hemen istifa et" sözleriyle Netanyahu'ya istifa çağrısı yapıldı.

İsrail bayrakları da taşıyan protestocuların konuta yaklaşması polis tarafından engellendi.

ESİR YAKINLARI DA SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Hamas'ın elindeki esirlerin yakınları tarafından Tel Aviv Sanat Müzesi önünde yapılan gösteriye, esirlerin yakınlarının yanı sıra binlerce İsrailli katıldı.

İsrailli esirlerin fotoğraflarını taşıyan yakınları, İngilizce ve İbranice "Onları hemen şimdi eve getirin." sloganları attı.

Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması taleplerini yineleyen göstericiler, tümü serbest kalıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Öte yandan, İsrail polisi, gösterinin yapıldığı alan çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alarak, çevre yolları trafiğe kapattı.