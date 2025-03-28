İsrailli eski bakanın askeri üslere girişi yasaklandı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, eski Savunma Bakanı Moşe Yaalon'un askeri üslere girişini yasakladığı bildirildi.

İsrailli eski bakanın askeri üslere girişi yasaklandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 28.03.2025 - 09:22

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Katz, daha önce İsrail'in Gazze'de etnik temizlik yaptığını söyleyen eski bakan Yaalon'un askeri üslere girişini yasaklama kararı aldı.

Yaalon'un, 1 Nisan'da Tel Aviv'in kuzeyindeki Glilot üssünde bir konferans vermesi planlanıyordu.

Siyonist "Im Tirtzu" örgütü ve Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri Amit Buntzel'in babası, Katz'a bu konferansın iptal edilmesi talebiyle mektup yazdı.

Katz, mektuba olumlu cevap vererek, Yaalon'un konferansa katılımının iptal edildiğini ve askeri üslere girişini yasakladığını duyurdu.

Yaalon'un, İsrail ordusunun Gazze'de etnik temizlik yaptığına ilişkin sözlerini hatırlatan Katz, eski savunma bakanını "kışkırtıcı bir adam" olmakla suçladı.

Yaalon, Kasım 2024'te yerel televizyon kanalı Democratv'ye verdiği demeçte, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "etnik temizlik" yaptığını söylemişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, ülkeyi "mahvolmaya" sürüklemekle suçlayan Yaalon, "Şu anda işgale, ilhak etmeye, etnik temizliğe (Gazze Şeridi'nin kuzeyine bakın), tehcire ve Yahudi yerleşimine sürükleniyoruz" ifadelerini kullanmıştı.


Etiketler: #israil #askeri üs

İlgili Haberler

İsrail ordusu sınırda çatışmaya girdi: 'Askerimize ateş açıldı'

İsrail ordusu sınırda çatışmaya girdi: 'Askerimize ateş açıldı'
İsrail'den Türkiye açıklaması: Karşı karşıya gelmek istemiyoruz

İsrail'den Türkiye açıklaması: Karşı karşıya gelmek istemiyoruz
İsrailli bakanın siyonizm karşıtı dansı, ülkeyi karıştırdı

İsrailli bakanın siyonizm karşıtı dansı, ülkeyi karıştırdı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler