İsrailliler, Arapça konuşan France 24 muhabirine saldırdı

25 Kasım 2022 Cuma, 15:29

Fransa merkezli France 24'ün Arap kadın muhabiri Leyla Avde, Kudüs'ün batısında 23 Kasım Çarşamba meydana gelen bombalı saldırı alanında Arapça konuştuğu için fanatik İsraillilerin saldırısına uğradı.

Olay, Batı Kudüs'te iki ayrı bombalı saldırının yaşandığı gün gerçekleşti. Fanatik İsrailliler, France 24 televizyonu için çalışan Leyla Avde'ye patlama alanlarından Givat Shaul bölgesinde canlı yayın yaparken Arapça konuştuğu için saldırdı.

Yaklaşık 30 kişilik grup, kamera önüne geçerek yayını sabote etmeye çalıştı, bu sırada gençler ile Avde arasında sözlü atışma yaşandı. Grup içindeki bazı kişiler, "Araplara ölüm", "Araplar Rusya'ya gitsin", "Bu bir Arap patlaması" şeklinde ifadeler kullandı.

Uluslararası medyada yayımlanan haberlere göre, canlı yayın bittikten sonra da ekibin etrafını çevreleyen fanatik Yahudiler "hakaretlerine devam ederek ve saldırgan tavırlarını" artırarak, muhabir Avde'ye, "Gazze'ye gidin" diye bağırdı.

Haberlerde, France 24 kameramanını da yumruklayan kişilerin kamera tripodunu kırdıkları belirtildi.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin, Kudüs'te mayıs ayında provokatif, ırkçı sloganlar attıkları Filistinlilere ve basın mensuplarına saldırdıkları "Bayrak Yürüyüşü" sırasında da Leyla Avde yine saldırıya uğramıştı.

İsrail polisi, 23 Kasım Çarşamba Batı Kudüs’ün Givat Shaul ve Ramot kavşaklarında ayrı noktalardaki iki otobüs durağında yarım saat arayla bombalı saldırılar düzenlendiğini ve 1 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 3’ü ağır toplam 14 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, İsrail makamları soruşturmaya ilişkin yayın yasağı getirmişti.