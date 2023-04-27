İstanbul uçağında doğum telaşı: Kabin ekibi seferber oldu

Yayınlanma: 27.04.2023 - 09:48

Güncelleme: 27.04.2023 - 09:48

Taşkent-İstanbul seferini yapan Özbekistan Havayolları'na ait uçak, Türkiye Hava Sahası'na girdiği sırada Kırgızistan uyruklu 27 yaşındaki Abdumanapova Sitora adlı yolcunun doğum sancıları arttı.

Uçağın kaptan pilotu bunun üzerine uçakta doktor olup olmadığı konusunda anons yaptı. Kabin ekibi tarafından yapılan ilk kontrolde Kırgızistan uyruklu yolcunun doğum zamanı geldiği anlaşıldı. 27 yaşındaki Sitora, uçakta uygun bir alana alınarak doğum hazırlıkları başladı.

Kabin ekibinin yardımıyla gerçekleşen doğumda bir erkek çocuk dünyaya geldi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek uçakta bir doğum gerçekleştirildiğini ve sağlık ekiplerinin hazır bekletilmesini istedi.

Özbekistan Havayolları'na ait uçak saat 20.15'de İstanbul Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi. 28 haftalık dünyaya gelen bebek ve anne ambulansla hastaneye kaldırırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.