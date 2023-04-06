Zonguldak'ta skandal olay: 16 yaşındaki çocuk 'hastayım' dedi, doğum yaptı

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 12:46

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 12:46

Zonguldak'ta iddiaya göre 16 yaşındaki kız çocuğu, idrar yollarındaki rahatsızlıktan dolayı tedavi olmak istedi.

Aşırı kilolu olduğundan dolayı hamile olduğu anlaşılamayan çocuğun doğum sancısının başlaması üzerine doktorlar müdahalede bulundu. Doğum sonrasında kız çocuğu daha donanımlı bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.



