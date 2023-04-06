Zonguldak'ta skandal olay: 16 yaşındaki çocuk 'hastayım' dedi, doğum yaptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 16 yaşındaki bir kız çocuğu, rahatsızlanarak geldiği hastanede doğum yaptı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 12:46
Zonguldak'ta skandal olay: 16 yaşındaki çocuk 'hastayım' dedi, doğum yaptı
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Zonguldak'ta iddiaya göre 16 yaşındaki kız çocuğu, idrar yollarındaki rahatsızlıktan dolayı tedavi olmak istedi.

Aşırı kilolu olduğundan dolayı hamile olduğu anlaşılamayan çocuğun doğum sancısının başlaması üzerine doktorlar müdahalede bulundu. Doğum sonrasında kız çocuğu daha donanımlı bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. 



zonguldak Çocuk istismarı

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