İstanbul'da, savaş karşıtı protestolar devam ediyor
İstanbul'da yaşayan Ukrayna vatandaşları, Rusya'nın ülkelerine yönelik başlattığı savaşı Beyoğlu'nda protesto etti.
İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik başlattığı savaşı Beyoğlu'nda protesto etmeye devam etti.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) binasının karşısında toplanan bir grup Ukrayna vatandaşı devam eden saldırıları kınadı.
Dövizler ve Ukrayna bayrağı açıp ülkelerinin milli marşını okuyan gruptakiler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve savaş aleyhine sloganlar attı.
Ukrayna vatandaşı Aliya Usenova, Türkiye ve Ukrayna'nın kardeş olduğunu belirterek, diplomasi çabaları için Türkiye'ye teşekkür etti.
Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgeden geçen bazı vatandaşlar da protestoya destek verdi.
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