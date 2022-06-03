İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'dan gensoruya karşı istifa resti

03 Haziran 2022 Cuma, 00:17

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında verilen gensoru mecliste kabul edilirse istifa edeceğini açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İsveç'te suç örgülerinin çetelerinin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle mecliste bulunan sağ partiler, Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson hakkında gensoru önergesi verdi.

Önergeye tepki gösteren Başbakan Andesson, mecliste düzenlediği basın toplantısında, gensorunun kabul edilmesi durumunda istifa edeceğini açıkladı.

"ORTAYA ÇIKAN PARALEL YAPILAR VE ŞİDDETİN FARKIDAYIM"

Gensorunun arkasında olanları "not ettiğini" belirten Andersson, "Hükümetim ve ben, tamamen toplumsal sorunlara odaklanıyoruz. İsveç'in artan suçlarla ilgili büyük bir sorunu var. Ortaya çıkan paralel yapılar ve şiddetin İsveç'in bir parçası haline geldiğinin farkındayım. Böyle bir ortamda bir bakanı güvensizliğe itmek sorumsuzluktur" ifadesini kullandı.

İsveç'te parlamento seçimlerine 3 ay kaldığına işaret eden Andersson, "çevrelerinde savaş bulunurken ülkeyi siyasi bir istikrarsızlığa itmenin sorumsuzluk olduğunu" söyledi.

Sağcı İsveç Demokratlar Partisi'nin sunduğu gensoru önerisine ana muhalefet partisi Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar Parti ve Liberal Parti de destek veriyor.

12 Haziran'da mecliste ele alınması beklenen gensoru önerisini hazırlayan İsveç Demokratlar Partisi Milletvekili Henrik Vinge, Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson'un suçla mücadelede yasaları sertleştirmediğini ve ülkenin çetelere teslim edildiğini savundu.

Muhafazakar Parti Milletvekili Tobias Billström ise Johansson'un "yalancı ve beceriksiz" olduğunu öne sürerek önergeyi destekleyeceğini dile getirdi.