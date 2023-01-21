İsveç, Rasmus Paludan'ın provokasyon girişimini ifade özgürlüğü olarak niteledi

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 09:32

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 09:49

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tobias Billström, Rasmus Paludan'ın Türk Büyükelçiliği önünde provokasyon hazırlığını "ifade özgürlüğü" olarak tanımladı.

Billström, "İsveç'te ifade özgürlüğü oldukça geniştir ve bu tür gösterilerin yapılabiliyor olması da demokrasimizin bir parçasıdır" dedi.

Billström, Rasmus Paludan'ın Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma girişiminin NATO sürecini zorlaştırır mı sorusuna, "Bu aşamada bu konuda spekülasyon yapmak istemiyorum" diye konuştu.

Paludan'ın provokasyon eylemine karşı Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) de Büyükelçilik önünde Türkiye'yi destekleyecek bir gösteri için izin aldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK DESTEKÇİLERİ YÜRÜYÜŞ DÜZENLEYECEK

Stockholm'deki Norra Bantorget meydanında aralarında YPG/PKK sempatizanlarının da bulunduğu yüzlerce kişinin, Türkiye'yi ve İsveç'in NATO üyeliğini protesto etmek üzere uzun zamandır planlandığı belirtilen bir yürüyüş için bir araya gelmesi bekleniyor.

Medborgarplatsen'de sona erecek olan yürüyüşe yaklaşık 600 kişinin katılacağı ifade ediliyor.

POLİS SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI

Polis sözcüsü Ola Österling, polisin, terör örgütü destekçileri ve UETD ile iyi bir diyaloğu olduğunu savundu.

Österling, "Anayasa güçlü bir koruma sağlamaktadır ve gösteri yapma ve ifade özgürlüğüne izin verilmesinin değeri değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rasmus Paludan'a Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verildi.

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesi kınandı.

İSVEÇ SAVUNMA BAKANININ ANKARA ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ankara'ya gelmesi için bir davet aldığını, haftasonu Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Jonson, “Türkiye ile üçlü mutabakat muhtırasının hem yürürlüğe girmesi hem de uygulanmasıyla bağlantılı olarak NATO üyeliği yolunda iyi bir ilerleme kaydediyoruz” diye konuştu.

Hulusi Akar, Jonson’un Ankara ziyaretini iptal ettiklerini duyurdu.

Akar, "Geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik" dedi.