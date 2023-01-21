İsveç Dışişleri Bakanı: İslamofobik provokasyonlar dehşet verici

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 22:41

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 22:41

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, aşırı sağcı politikacı Paludan'ın, bugün Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Billström paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İslamofobik provokasyonlar dehşet verici. İsveç geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğüne sahip. Ancak bu, İsveç hükümetinin veya benim ifade edilen görüşleri desteklediğimiz anlamına gelmez.”



