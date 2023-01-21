İsveç Dışişleri Bakanı: İslamofobik provokasyonlar dehşet verici
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkede Kuran-ı Kerim yakılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "İslamofobik provokasyonlar dehşet verici" dedi.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, aşırı sağcı politikacı Paludan'ın, bugün Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Billström paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“İslamofobik provokasyonlar dehşet verici. İsveç geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğüne sahip. Ancak bu, İsveç hükümetinin veya benim ifade edilen görüşleri desteklediğimiz anlamına gelmez.”
Islamophobic provocations are appalling. Sweden has a far-reaching freedom of expression, but it does not imply that the Swedish Government, or myself, support the opinions expressed.— Tobias Billström (@TobiasBillstrom) January 21, 2023
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