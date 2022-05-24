İsveç ve Finlandiya'dan Ankara’ya yapılacak 'NATO' ziyareti ertelendi
İsveç ve Finlandiya, NATO üyelik sürecini görüşmek üzere Ankara'ya heyet gönderiyor. Heyetlerin yapacakları ziyaret ikinci kez ertelendi.
İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurularına Türkiye’nin itirazları sürerken bu itirazları görüşmek üzere iki ülkeden Ankara’ya gelecek heyetlerin ziyareti ikinci kez ertelendi.
İki ülkeden Ankara’ya gerçekleşecek ziyaretin halen gündemde olduğu, ancak ziyaretin tarihinin netleşmediği öğrenildi. Öte yandan resmi haber ajansı TT’ye konuşan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, “Bu hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güzel ve olumlu bir görüşme yaptım. Yakın gelecekte İsveç ve Finlandiya Türkiye ile ikili ve üçlü görüşmelere devam edecek fakat müzakereler biraz süre alacak” dedi. Tarafsızlık politikalarından vazgeçerek NATO üyeliğine başvuran iki ülkenin ittifaka katılımına ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı’ndan terör örgütlerine desteğini kesmesini ve Türkiye’ye yönelik silah ambargosunun kaldırılmasını talep ederken Finlandiyalı mevkidaşına da Türkiye’nin terörle mücadelesine destek verilmesinin beklendiğini belirtmişti.
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