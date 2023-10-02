İsveçli siyasetçiden Türkiye açıklaması: Tam teşekküllü bir demokrasi diyemem

İsveçli siyasetçi Martin Hallander, "Türk toplumunun siyasallaşmasının yanlış yönde ilerlediğini" savunarak, "Şu anda Türkiye'ye tam teşekküllü bir demokrasi diyemem" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 09:40
İsveçli siyasetçiden Türkiye açıklaması: Tam teşekküllü bir demokrasi diyemem
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İsveç'te Hristiyan Demokratlardan (KD) siyasetçi Martin Hallander, Türkiye'ye yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hallander, Türkiye'nin arzu etmesi halinde AB ile işbirliği yapmasının "memnuniyetle" karşılanması gerektiğini söyledi.

Hallander, "Eğer Türkiye Avrupa'ya ve Batı'ya yaklaşmak istiyorsa, bunu Avrupa perspektifinden reddetmek yerine kucaklamalıyız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsünde olduğunu hatırlatan Hallander, "Bu statü temel değerleri koruma yükümlülüğünü beraberinde getirmektedir. Aksine, Türkiye daha totaliter bir yöne doğru ilerlemiştir. Basın özgürlüğü ve bağımsız yargı gibi demokratik ilkeler ilkesel olarak ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca, soykırım inkarcıları AB ile işbirliğinde hoş karşılanmamaktadır" dedi.

Hallander, "Bence hukukun üstünlüğü, gazetecilere nasıl davranıldığı gibi konularda Türk tarafında oldukça kapsamlı değişikliklere ihtiyaç var. Türkiye'de gördüğümüz gelişmeler kuşkusuz endişe vericidir. Bu konuda değişiklikler yapılması gerektiği açıktır" diye konuştu.

"TÜRK TOPLUMUNUN SİYASALLAŞMASI YANLIŞ YÖNDE İLERLİYOR"

"Türk toplumunun siyasallaşmasının yanlış yönde ilerlediğini" savunan Hallander, şunları kaydetti:

"Basın özgürlüğü, azınlıklara muamele ve giderek artan siyasi kontrol ile ilgili sorunlar gördük. Bu bizim Avrupa perspektifinden destekleyebileceğimiz ya da kabul edebileceğimiz bir şey değil. Şu anda Türkiye'ye tam teşekküllü bir demokrasi diyemem. Buna diktatörlük de diyemem ama tam teşekküllü demokrasi de diyemem."


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