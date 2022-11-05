İsveç'ten Türkiye'ye mesaj: PKK'nin, İsveç'te faaliyetleri engellenecek
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, terör örgütü PKK'nin, Türkiye'ye yönelik faaliyetlerini artık İsveç üzerinden gerçekleştirmesini engelleyeceklerini duyurdu.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.
Ulf Kristersson, Türkiye'nin, terör örgütü PKK konusundaki hassasiyetlerini ciddiye aldıklarını söyledi.
Kristersson, PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD'ye işaret ederek, "PKK'ye bu kadar yakın örgütlerle (YPG/PYD) siyasi iş birliği içerisine girmemeliyiz" dedi.
PKK'nin bir terör örgütü olduğunu belirten Kristersson, "İsveç topraklarında para toplandığını biliyoruz. Türkiye'nin bu konuda çok endişeli olduğunu tamamen anlıyoruz" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE BİZE GÜVENEBİLİR"
Kristersson, Türkiye'nin, terörle mücadele konusunda yeni hükümete güvenebileceğini aktardı.
Kristersson, "PKK'nin, Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerini desteklemeyi amaçlayan faaliyetlerin artık İsveç topraklarında yürütülmesi mümkün olmayacaktır. Türkiye, bu konuda bize güvenebilir" dedi.
Ulf Kristersson, Salı günü Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.
TÜRKİYE'NİN İSVEÇ BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği, İsveç hükümetinin açıklamalarını memnuniyetle karşıladı.
Büyükelçilik, "YPG/PYD organik, hiyerarşik ve finansal olarak PKK ile bağlantılıdır. Bu gerçek, tüm ortaklarımız ve müttefiklerimiz tarafından kabul edilmelidir. Bunun İsveç makamları için giderek daha net hale gelmesinden dolayı mutluyuz" açıklamasında bulundu.
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