İsviçre, Orta Doğu'daki gerginliğin artmasının riskleri karşısında "derin endişe" duyuyor
İsviçre, Orta Doğu'daki gerginliğin artmasının riskleri karşısında "derin endişe" duyuyor.
İsviçre, Orta Doğu'da gerginliğin artmasının yüksek riskleri karşısında "derin endişe" duyduğunu açıkladı.
İsviçre Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformu hesabından Orta Doğu'da artan gerginliğe ilişkin paylaşımda bulundu.
"Bölgede gerginliğinin artmasının yüksek riskleri konusunda derin endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanılan açıklamada, tüm aktörlere azami itidalli olma ve gerginliği azaltmak için diplomatik yola öncelik verme çağrısı yapıldı.
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