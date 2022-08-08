İtalya'da çekilen nehirden İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba çıktı

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:42

Aşırı sıcak dalgaları Avrupa’nın dört bir yanında etkili olurken, İtalya’daki sıcak hava dalgası Po nehrinin suyunun kurumaya başlamasına neden oldu.

Çekilen Po nehrinin altında 450 kg'lık bir bomba çıktı. II. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba kontrollü bir şekilde patlatıldı.

The Guardian'ın aktardığına göre Albay Marco Nasi, "Bomba, kuraklık nedeniyle su seviyesindeki düşüşüyle Po nehri kıyısında balıkçılar tarafından bulundu" dedi.

Ordu, çevrede yaşayan yaklaşık 3 bin kişinin imha operasyonu için tahliye edildiğini söyledi. Bölgenin hava sahası kapatıldı ve su yolunda, demiryolu hattında ve çevredeki otoyolda trafik durduruldu.

Bombanın ABD yapımı olduğu belirtildi.