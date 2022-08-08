İtalya'da çekilen nehirden İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba çıktı

İtalya'da aşırı sıcaklardan dolayı kuruyan Po nehrinde II. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:42
İtalya'da çekilen nehirden İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba çıktı
Abone Ol google-news

Aşırı sıcak dalgaları Avrupa’nın dört bir yanında etkili olurken, İtalya’daki sıcak hava dalgası Po nehrinin suyunun kurumaya başlamasına neden oldu. 

Çekilen Po nehrinin altında 450 kg'lık bir bomba çıktı. II. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba kontrollü bir şekilde patlatıldı.

The Guardian'ın aktardığına göre Albay Marco Nasi, "Bomba, kuraklık nedeniyle su seviyesindeki düşüşüyle Po nehri kıyısında balıkçılar tarafından bulundu" dedi.

Ordu, çevrede yaşayan yaklaşık 3 bin kişinin imha operasyonu için tahliye edildiğini söyledi. Bölgenin hava sahası kapatıldı ve su yolunda, demiryolu hattında ve çevredeki otoyolda trafik durduruldu.

Bombanın ABD yapımı olduğu belirtildi.


italya İkinci Dünya Savaşı Bomba

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler