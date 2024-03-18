İtalya'dan düzensiz göç çıkışı: Başa çıkmanın en iyi yolu

Yayınlanma: 18.03.2024 - 08:44

Güncelleme: 18.03.2024 - 08:44

Meloni, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Mısır'a 7,4 milyar avroluk finansman öngören mutabakat zaptını imzaladığı törene katılan Avrupalı liderler arasında yer aldı.

Giorgia Meloni, burada yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın gerçekleşmesinde İtalya olarak oynadıkları rolden gururlu olduklarını ifade ederek, "AB ile yapılan bu anlaşma, göç akınlarıyla mücadele etmenin en iyi yoludur. Mısır'ın bu konudaki çabalarını takdir ediyoruz" dedi.

Başbakan Meloni, ayrıca İtalya olarak öne sürdükleri Afrika'ya dair kalkınma hamlelerini içeren "Mattei Planı" aracılığıyla göçte menşe ve geçiş konumundaki devletlere yatırımlar ve teşvikler yoluyla insan tacirleriyle başa çıkmaları konusunda yardımcı olmayı arzuladıklarını kaydetti.

Meloni, "İnsan tacirleriyle mücadele için uluslararası bir ittifak kurmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Bölge ülkeleri olarak karşılaşılabilecek ortak zorluklar arasında gıda, su ve enerji güvenliği, kalkınma ve göçün yer aldığını dile getiren Meloni, "Bu girişim, Akdeniz'in iki yakası arasında yeni bir yapısal işbirliği yöntemini güçlendirme ve teşvik etme isteğimizi gösteriyor" ifadesini kullandı.

Giorgia Meloni, Gazze'deki durumun endişelerinin başında geldiğini belirterek, "Ateşkes sağlanmalı. Yardım için insani koridorlar garanti altına alınmalı ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.