Nefis bir İtalyan lezzeti: İşte içi dolgulu İtalyan lokması Bomboloni tarifi...
İtalya'da oldukça popüler olan tatlılardan biri olan bomboloni, içi yumuşacık, dışı ise çıtır çıtır olan bir lezzet sunar. Bu tarifte kremanın ve çikolatanın efsanevi buluşması, tatlı severlerin diline layık bir deneyim sunar. Bomboloni'nin nefis tadı ve dokusuyla kendinizi İtalya'nın sokak lezzetlerinin arasında hissedeceksiniz. Bu lezzeti denemek isteyen herkes için ideal bir seçenektir.
Hem donut hem de pişiye benzeyen bu enfes tatlı, içi yumuşacık bir çörek ve dışı çıtır çıtır bir dokuya sahiptir. İç dolgusu için çeşitli seçenekler bulunmaktadır; pastacı kreması, marmelatlar, çikolata sosu, fındık ya da fıstık ezmesi gibi. Üzerini çikolata veya pudra şekeri ile süsleyebilirsiniz. Bomboloni'nin lezzeti ve görünümü, kişisel tercihlerinize göre şekillendirilebilir, tamamen damak zevkinize göre özelleştirilebilir. Peki bu nefis İtalyan lezzeti nasıl yapılır? İşte içi dolgulu İtalyan lokması Bomboloni tarifi...
BOMBOLONİ TATLISI TARİFİ
Malzemeler:
Hamuru için:
1 su bardağı ılık süt
1 paket kuru maya
3 yemek kaşığı toz şeker
6 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
2 adet yumurta
2 - 2,5 su bardağı un
İç dolgusu için:
1 büyük boy kase pastacı kreması
Üzeri için:
2 yemek kaşığı pudra şekeri
Kızartmak için:
1 su bardağı sıvı yağ
BOMBOLONİ TATLISI YAPILIŞI
Ilık süt, toz şeker ve kuru mayayı bir kaba aktarıp güzelce karıştırın.
Ardından üzerine önce yumutaları ekleyip güzelce çırpın.
Oda sıcaklığındaki tereyağını da ilave ederek bir süre daha karıştırın.
Ardından azar azar un ilave ederek yoğurmaya başlayın.
Ele yapışmayan bir hamur elde edin.
Ardından hamuru streç filme sararak oda sıcaklığında 30 dakika kadar mayalandırın.
Mayalanan hamuru tezgaha aktarın. Hafif unlayarak hamurunuzu açın.
Kalın bir şekilde bırakmaya özen gösterin, çok fazla açmayın.
Ardından yuvarlak, dilediğiniz boyutlarda bir kalıp yardımıyla, çay tabağı ya da bardakla yuvarlaklar elde edin.
Yağı kızdırın ve hazırladığınız hamurları kızgın yağda arkalı önlü güzelce kızartın.
Yağını süzdürerek kağıt havlunun üzerine alın.
Pastacı kremanızı, çikolatalı kremanızı ya da mermalatınızı, kısacası kullanmak istediğiniz iç dolgu her neyse onu bir sıkma torbasına aktarın.
Hamurlarınıza minik bir delik açın ve iç dolguyla içini doldurun.
Üzerine pudra şekeri ekleyerek servis edin.
Afiyet olsun!
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