Nefis bir İtalyan lezzeti: İşte içi dolgulu İtalyan lokması Bomboloni tarifi...

Hem donut hem de pişiye benzeyen bu enfes tatlı, içi yumuşacık bir çörek ve dışı çıtır çıtır bir dokuya sahiptir. İç dolgusu için çeşitli seçenekler bulunmaktadır; pastacı kreması, marmelatlar, çikolata sosu, fındık ya da fıstık ezmesi gibi. Üzerini çikolata veya pudra şekeri ile süsleyebilirsiniz. Bomboloni'nin lezzeti ve görünümü, kişisel tercihlerinize göre şekillendirilebilir, tamamen damak zevkinize göre özelleştirilebilir. Peki bu nefis İtalyan lezzeti nasıl yapılır? İşte içi dolgulu İtalyan lokması Bomboloni tarifi...