İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu! 'Başı dik ve yüreğiyle oynuyor'

06 Ekim 2022 Perşembe, 13:48

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Inter’in Barcelona’yı 1-0 yendiği mücadelede galibiyet golünü atan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, performansıyla İtalyan basınında manşetlere taşındı. Milano temsilcisinin 45+2’de sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu’nun attığı golle kazanması, İtalyan basınında geniş yankı buldu.

"MAÇIN EN İYİSİ"

La Gazzetta dello Sport’un “Çalha atıyor, acı çekiliyor ama Inzaghi direniyor ve Barcelona yeniliyor” başlığıyla verdiği maç haberinde, Inter’in bu galibiyetle üst tura çıkmak için yarışın içine girdiği belirtildi.

Gazete, Hakan’ı Inter’de “maçın en iyisi” seçerken 7,5 puan verdi. Ayrıca maç başında Ter Stegen’in güçlükle çeldiği şutunun arkadaşlarını canlandırdığı belirtilirken milli yıldızın özgür, lider ve bitirici kişiliğinin attığı golle doğal olarak sonuca yansıdığı yazıldı.

Corriere dello Sport da Inter’in, Çalhanoğlu'nun kendisine has özelliği olan ceza sahası dışından çektiği şutla Barcelona’yı etkisiz hale getirdiğini kaydetti. Gazete, Çalhanoğlu’na 8 puan vererek, maçın en iyisi seçti.







