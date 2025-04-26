İtalya’dan Türkiye’deki baskılara karşı ortak ses: 'Zorbalar kaybeder, halk kazanır'

Yayınlanma: 26.04.2025 - 10:03

Güncelleme: 26.04.2025 - 10:03

İtalya’nın Milano kentinde, Türkiye’de artan baskı ve hukuksuzluklara karşı anlamlı bir dayanışma sesi yükseldi. CHP, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve SOL Parti’nin İtalya birlikleri, Öğrenci Kolektifleri ve İtalya Türk LGBTİ Birliği ile birlikte “Büyük Türk Yürüyüşü”nü gerçekleştirdi. 25 Nisan Faşizmden Kurtuluş Günü’nde düzenlenen yürüyüşte, Türkiye’deki antidemokratik uygulamalar protesto edildi.

Milano’da Porta Venezia Meydanı’ndan başlayan ve Piazza Duomo’da sona eren yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Katılımcılar, “Zorbalar kaybeder, halk kazanır” yazılı dövizler taşıyarak, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” ve “Ekrem Başkan onurumuzdur” sloganları attı. Eylemde, Türkiye’de her geçen gün derinleşen baskı rejimine, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ve muhalefetin kriminalize edilmesine karşı güçlü bir tepki ortaya kondu.

TİP Parti Meclisi Üyesi Hazal Destina Alarcin, yürüyüşe ilişkin yaptığı açıklamada, “25 Nisan gibi faşizme karşı mücadelenin simgesi olan bir günde, Türkiye’deki antidemokratik uygulamalara karşı uluslararası kamuoyuna sesimizi duyurmak istedik” dedi. Alarcin, yurt dışındaki muhalefet partilerinin dayanışmasının halkın örgütlü gücünü gösterdiğini vurguladı.

Alarcin, “Farklı görüşlerdeki muhalefet partilerinin bir araya gelmesi, iktidarın hukuksuzluklarına karşı halkın örgütlü tepkisini büyütüyor. Bu nedenle ortak bir dayanışma hattı örmeye devam edeceğiz” dedi.

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yurt dışında başlayan protesto dalgasına da değinen Alarcin, “Tıpkı Gezi’de olduğu gibi yurttaşlarımız seferber oldu. Yurt dışında 50’den fazla noktada binlerce yurttaşımızla eylemler düzenledik” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK DAYANIŞMA

Yürüyüşün coşkulu geçtiğini belirten Alarcin, “İtalya’daki farklı şehirlerden yurttaşlarımız bile bizimle yürümek için Milano’ya geldi. Sosyal medyada da büyük bir dayanışma gördük” diyerek, 1 Mayıs için de kitlesel çağrılara hazırlandıklarını duyurdu.

Türkiye’de derinleşen baskılara karşı uluslararası dayanışmanın büyüdüğü mesajı Milano’dan bir kez daha dünyaya duyuruldu: “Zorbalar kaybeder, halk kazanır!”