CHP'den yeni gözaltı dalgasına peş peşe tepki: 'İBB'nin kapısına kilit vurun da rahatlayın!'

Yayınlanma: 26.04.2025 - 09:46

Güncelleme: 26.04.2025 - 11:04

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında çok sayıda belediye bürokratı ve uzmanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun da aralarında bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararının 53 kişi hakkında çıkarıldığı, İstanbul'un yanı sıra Ankara ve Tekirdağ'da da eş zamanlı operasyonlar düzenlenerek 47 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyet ekiplerinin hakkında gözaltı kararı verilen ve henüz gözaltına alınmayan altı kişiyi ise aradığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ev baskınları ile gözaltı kararlarının "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan kişiler arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, Zabıtadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner, Eski Mezarlık İşleri Dairesi Başkanı Ayhan Koç ile 19 Mart'taki operasyonda gözaltına alınan ve tutuklu bulunan İBB Medya AŞ Genel Müdürü Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da bulunuyor.

CHP’DEN TEPKİ YAĞDI: ‘FİİLEN ÇALIŞAMAZ HALE GETİRME OPERASYONU’

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, operasyona tepki gösterirken bunun İBB'ye fiilen kayyum ataması olduğu yorumunu yaptı. Günaydın, "Bu operasyon belediyenin fiilen çalışamaz hale getirilmesi operasyonudur" dedi.

Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Cumartesi sabahı İBB’ye büyük bir operasyon daha.. Dün avukatlara, bugün bürokratlara.. İBB Özel Kalem Müdürü, yeni ve eski genel sekreter yardımcıları, grup başkanları, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, daire başkanlarından oluşan geniş bir gözaltı listesi var. İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor'' ifadesini kullandı.

BAŞARIR ‘SAZLIDERE’YE DİKKAT ÇEKTİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Kanal İstanbul güzergahındaki TOKİ konutlarına yıkım kararı alınması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon gerçekleştirildiğini kaydetti.

Başarır, paylaşımında, ''Gözü dönmüş bir avuç ihanet şebekesi İBB’ye saldırıyor. İSKİ’nin Sazlıdere Barajı havzasında, İstanbul’un içme suyu kaynağını tehdit eden Kanal İstanbul güzergahındaki TOKİ konutlarına yıkım kararı alması üzerine bu operasyon yapılıyor. Bu operasyon, rant ve talan projesi Kanal İstanbul’a engel olan İstanbul'un muhafızlarına yöneliktir. İstanbul teslim olmayacak. Türkiye teslim olmayacak" ifadelerine yer verdi.

CHP’Lİ BULUT: İBB’NİN KAPISINA KİLİT VURUN DA RAHATLAYIN!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belediye başkanları tutmadı, avukatlar tutmadı, bir operasyon da İBB’nin üst düzey bürokratlarına geldi. İBB’ye yönelik hukuksuz soruşturmaya kimseyi inandıramayan iktidar, yargı sopasıyla algı oluşturmaya devam ediyor. İstanbul’un hakkını hukukunu koruyan, rant çetelerine göz açtırmayan bürokratlar gözaltına alındı. Bu nasıl bir düşman hukukudur anlamak mümkün değil. İBB’nin kapısına kilit vurun, çalışamaz hale getirin de rahatlayın" ifadelerine yer verdi.

CHP’Lİ SELİN SAYEK BÖKE: ‘AMAÇLARI ÇOK AÇIK…’

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Kanal İstanbul güzergahındaki TOKİ konutlarına yıkım kararı alınması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Böke, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İSKİ’nin Kanal İstanbul için belirlenen alandaki inşaatlar hakkındaki yıkım kararının ardından İBB kadrolarının gözaltına alınması, iktidarın çığırından çıkmışlığını bir kez daha gösteriyor. Amaçları çok açık. İçi boş olduğu herkesçe görülen siyasi kumpas dosyasını sündürmek, İBB’yi çalışamaz hale getirmek, bu sayede Kanal İstanbul ve benzer yıkım projeleriyle ranta çökmek istiyorlar.”

CHP'Lİ EMİR: YIKIM KARARI ALAN İSKİ'YE ŞAFAK OPERASYONU

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de, bu sabah İBB'ye yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Emir'in paylaşımı şöyle:

"Sazlıdere Barajı havzasındaki ve İstanbul’un içme suyu kaynağını tehdit eden Kanal İstanbul güzergahındaki TOKİ konutları hakkında yıkım kararı alan İSKİ'ye şafak operasyonu düzenlediler. İBB ve İSKİ yöneticileri gözaltına alındı. Elbette, Arap Kanallarında dönen Kanal İstanbul reklamlarının başrol oyuncusu Erdoğan'ın talimatıyla."

CHP’Lİ ÖZGÜR ÇELİK: BUGÜNKÜ OPERASYON TESADÜF DEĞİL!

Operasyon dalgasına bir tepki de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten geldi.

Çelik, “Bugün yapılan operasyon bir tesadüf değildir. İSKİ, Kanal İstanbul hattındaki Sazlıdere Barajı havzasına dikilen TOKİ konutları için dün kaçak yapı ve yıkım kararı verdi. Operasyon geldi” dedi.

Özgür Çelik’in paylaşımının tamamı şöyle:

“Sabaha yine ‘şafak operasyonuyla’ uyandık. İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik büyük bir operasyon var. Doğrusunu anlatalım.

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun karşısında tam üç kez yenildiler. Rantları bitti. Halka hizmet başladı. Sizi çalıştırmayacağız dediler. Ekrem Başkanımız ve ekibi her türlü baskıya göğüs gererek çalıştılar. Ne yaptılar?

Yargıyı bir sopa gibi kullanarak siyaseti dizayn ettiler. Millet iradesini yok sayarak 19 Mart darbesini gerçekleştirdiler. Ama halkımız bu olan bitene hiç inanmadı. Daha üç gün önce büyük bir depremle sarsıldık. İşi gücü bırakıp başkanını zindana attıkları İBB’yi karalamaya kalkıştılar. Bir yandan İstanbul’a ihanet projesi olan Kanal İstanbul için harekete geçtiler.

Bugün yapılan operasyon bir tesadüf değildir. İSKİ, Kanal İstanbul hattındaki Sazlıdere Barajı havzasına dikilen TOKİ konutları için dün kaçak yapı ve yıkım kararı verdi. Operasyon geldi.

İhanete karşı çıkan İBB çalışanları şu anda Vatan Emniyet’te. İktidarın ne yapmak istediği açık. Akıl dışı ve zorbalığa dayanan ‘şok propagandalarını’ derinleştirmek. Milletin iradesini bu sayede kırmak.

İkincisi İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik bir hamasi tutumu adım öteye taşıyarak, açıkça İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kapısına kilit vurmak. Kayyum atamaya güçleri yetmedi. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyemizi çalışamaz hale getirmek istiyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Arkadaşlarımızı da alacağız. Bu kadim kenti size yağmalatmayacağız.”

AVUKAT TURAN TAŞKIN ÖZER: MİLLET BUNU UNUTMAYACAK

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Avukat Turan Taşkın Özer ise, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İstenildiği an gelip ifade verebilecek, hesap verebilecek İBB bürokratları evlerinden ‘operasyon’ ile gözaltına alınıyor, yandaş medyaya kamuoyu oluşturmak için servis edilecek bilgiler dağıtılıyor. Biz bu şafak operasyonlarının ilhamını hangi mirasınızdan aldığınızı çok iyi biliyoruz.

İBB’yi çalışamaz hale getirerek en büyük zararı 16 milyon yurttaşımıza veriyorsunuz. Bu millet bunu unutmayacaktır. Siyasal depresyonlarınıza, yargıyı alet ederek, çeşitli kılıflara sarılan siyasi operasyonlarınızla bu milletin gözünü boyamanıza dün de izin vermedik bugün de vermeyeceğiz. Ne yaparsanız yapın, hangi karanlık planı düşünürseniz düşünün bu siyasi ve kurumsal çürümeyi bitireceğiz.”

CHP’Lİ MAHMUT TANAL: İBB’YE ELE GEÇİRME PEŞİNDELER

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin, "Sandıkta yenemeyenler, şimdi kumpas ve esaret yoluyla İBB’yi ele geçirme peşindedir. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması yetmedi; şimdi ekibine ve bürokratlara operasyon düzenliyorlar" dedi.

Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bu sabah yapılan operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tanal, şunları kaydetti:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan bu sabaha karşı baskınlar, demokrasiye, halk iradesine ve hukuk devletine açıktan saldırıdır! Sandıkta yenemeyenler, şimdi kumpas ve esaret yoluyla İBB’yi ele geçirme peşindedir! Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması yetmedi; şimdi ekibine ve bürokratlara operasyon düzenliyorlar.

Bu bir soruşturma değil, bir siyasi intikam operasyonudur! Devletin polisi adalet için değil, iktidarın talimatlarıyla sabaha karşı demokrasiye pusu kuruyor! İstanbul halkının iradesine darbe yapanlar bilsin ki; halkın iradesi ne baskıyla ne zulümle teslim alınır! Baskılar, gözaltılar, hukuksuzluklar İmamoğlu’nu da, halkı da durduramaz! İstanbul’un iradesi teslim alınamaz, halk susmaz, diz çökmez!”

CHP'Lİ ZEYBEK: PLANLANAN YAĞMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bu sabah yapılan operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Zeybek, şunları kaydetti:

"Kumpaslarınıza ve algı operasyonlarınıza bu millet inanmıyor. Sazlıdere Barajı havzası ve Kanal İstanbul güzergahındaki TOKİ konutlarının yıkım kararını alan İSKİ'ye düzenlenen şafak operasyonu, iktidarın hukuku ve demokratik kurumları nasıl acımasızca yok ettiğinin kanıtıdır. İBB ve İSKİ yöneticilerimizin gözaltına alınması adalet sisteminin değil, siyasi hesaplaşmaların ağır bastığının açık bir göstergesidir.

Yıllardır İstanbul'un suyunu, doğasını ve geleceğini korumak için çalışan, hukukun üstünlüğünü savunan yol arkadaşlarımız iktidarın baskısı altında susturulmaya çalışılıyor. Sazlıdere Barajı ve Kanal İstanbul projeleri, bir avuç yandaş müteahhidin rant hırsının ürünüdür. İstanbul’da planlanan yağmaya ve bu ihanete izin vermeyeceğiz."