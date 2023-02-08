İtalya'dan Türkiye’ye anlamlı mesaj: 'Karanlığın ardında nice güneşler var'

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 16:14

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 16:56

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 10 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye yardım yağıyor.

Arama-kurtarma görevlisi ve insanı yardım malzemeleri gönderen İtalya’dan anlamlı bir mesaj da geldi.

İtalya’nın Ankara Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yardımlara dair paylaşılan mesajda Türkiye'nin koronavirüs salgını döneminde İtalya'ya gönderdiği yardım kolilerinin üzerinde yer alan, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" ifadeleri kullanıldı.