İtalya'dan Türkiye’ye anlamlı mesaj: 'Karanlığın ardında nice güneşler var'
İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle ülkeye sağlanan yardımları paylaştığı mesajında Türkiye'nin İtalya'ya Covid-19 yardımlarını gönderirken kullandığı, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" ifadelerine yer verdi.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 10 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye yardım yağıyor.
Arama-kurtarma görevlisi ve insanı yardım malzemeleri gönderen İtalya’dan anlamlı bir mesaj da geldi.
İtalya’nın Ankara Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yardımlara dair paylaşılan mesajda Türkiye'nin koronavirüs salgını döneminde İtalya'ya gönderdiği yardım kolilerinin üzerinde yer alan, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" ifadeleri kullanıldı.
Pandeminin patlak verdiği zaman İtalya, anında Türkiye'nin yardımını almıştı. Bugün de dost Türk halkının yasının acısını dindirmek için üzerimize düşeni yapacağız.— Italy in ???? (@ItalyinTurkey) February 8, 2023
?????????? pic.twitter.com/jD0SWfWmpl
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD neden yetişemedi?
- Erdoğan deprem bölgesine gidiyor
- Can kaybı anbean artıyor!
- 'Gelsinler tutuklasınlar'
- AKP'li eski vekil, İmamoğlu'nu hedef aldı!
- Can kaybında büyük artış
- Fuat Oktay Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Japon profesörden 'Kahramanmaraş' açıklaması
- Muhabir konuşturmadı
- Göçük altında kaç kişi olduğunu açıkladı