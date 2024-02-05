İtalya'yı tehdit etti: Meşru hedef olacak

Yayınlanma: 05.02.2024 - 15:45

Güncelleme: 05.02.2024 - 15:46

İtalya'nın Cuma günü Avrupa Birliği Kızıldeniz misyonuna katılma isteği ardından, İran destekli husilerden tepki geldi.

Husi Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi ülkeye çağrı yaparak İtalya'nın İsrail-Filistin çatışmasında tarafsız kalması gerektiğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre Muhammed Ali el-Husi, İtalya'yı barış için İsrail'e baskıya davet ederken, saldırılara katılması halinde ise Kızıldeniz'de İtalyan gemilerinin de meşru hedef olacağını belirtti.