İtalya'yı tehdit etti: Meşru hedef olacak

Husiler, İtalya'nın ABD ve İngiltere'nin saldırılarına katılması halinde bedelini ödeyeceklerini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 15:45
İtalya'yı tehdit etti: Meşru hedef olacak
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İtalya'nın Cuma günü Avrupa Birliği Kızıldeniz misyonuna katılma isteği ardından, İran destekli husilerden tepki geldi.

Husi Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi ülkeye çağrı yaparak İtalya'nın İsrail-Filistin çatışmasında tarafsız kalması gerektiğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre Muhammed Ali el-Husi, İtalya'yı barış için İsrail'e baskıya davet ederken, saldırılara katılması halinde ise Kızıldeniz'de İtalyan gemilerinin de meşru hedef olacağını belirtti.


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