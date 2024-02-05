İtalya'yı tehdit etti: Meşru hedef olacak
Husiler, İtalya'nın ABD ve İngiltere'nin saldırılarına katılması halinde bedelini ödeyeceklerini belirtti.
İtalya'nın Cuma günü Avrupa Birliği Kızıldeniz misyonuna katılma isteği ardından, İran destekli husilerden tepki geldi.
Husi Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi ülkeye çağrı yaparak İtalya'nın İsrail-Filistin çatışmasında tarafsız kalması gerektiğini söyledi.
Sputnik'in aktardığına göre Muhammed Ali el-Husi, İtalya'yı barış için İsrail'e baskıya davet ederken, saldırılara katılması halinde ise Kızıldeniz'de İtalyan gemilerinin de meşru hedef olacağını belirtti.
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