Jack Nicholson'ın arkadaşları endişeli: 'En son 2021'de evden çıktı'

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 13:45

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 13:47

Ünlü magazin sitesi Radar'a konuşan kaynaklar, 85 yaşındaki Nicholson'ın kendisini ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrindeki evine kapadığını ve izole bir hayat sürdüğünü belirtti.

Kaynaklar, ünlü yıldızın demans geçirdiğini ve akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürdü. Bu iddialar henüz doğrulanmasa da Nicholson'ın en son Ekim 2021'de bir basketbol maçında görülmüş olması endişeleri arttırdı.

Kaynaklardan biri şöyle dedi:

"Jack artık dışarı çıkmıyor. Fiziksel olarak iyi ama kafası tamamen gitti."

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Nicholson, 2005'te efsanevi oyuncu Marlon Brando'nun ölene kadar yaşadığı Beverly Hills bölgesindeki evi 5 milyon dolara satın almıştı. Bir kaynak, oyuncunun arkadaşlarının Nicholson'ın da Brando gibi yalnız bir şekilde ölmesinden korktuklarını dile getirdi:

Bu evin onun kalesi olduğunu açıkça belirtti ama insanlar Jack'in evden çıkıp kendini göstermesini istiyor. En azından iyi olduğunu söylesin.

Aynı kaynak, Nicholson'ın sosyalleşme günlerinin sona erdiğini ve dünyayla tek bağını arada ziyaretine gelen çocuklarıyla kurduğunu ekledi.