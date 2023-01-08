Ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch'in dedesinin İzmir'de konsolos olduğu ortaya çıktı
Sherlock Holmes, Doktor Strange gibi karakterlere hayat veren dünyaca ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch'in dedelerinin uzun yıllar Buca’da konsolosluk görevinde bulunduğu, Cumberbatch Ailesi’nin bir ferdinin mezarının da yine Buca ilçesinde bulunduğu öğrenildi.
İzmir’de yaşayan İngiltere kökenli levanten Andrew Simes’ın yaptığı araştırmalar, farklı sektörlerden dünyaca ünlü pek çok ismin köklerinin İzmir’e dayandığını ya da atalarının yolunun İzmir'le kesiştiğini gösteriyor.
Eski Fransa Başbakanı Édouard Balladur, Oscarlı oyuncu Audrey Hepburn ve Mini Cooper’ın tasarımcısı Alec Issigonis’in kökleri de İzmir’e dayanıyor. Dünyaca ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch’in dedelerinin Robert William Cumberbatch’in ise 1864'te İzmir’e konsolos olarak atandığını ve öldüğü güne kadar Buca’da yaşadığını belirten Andrew Simes, Robert William Cumberbatch’in kardeşi Robert Carlton Cumberbatch’in mezarının da İzmir Buca’da bulunan kilise bahçesinde olduğunu kaydetti.
Oyuncu ile iletişime geçtiklerini ve kendisinin bu bilgiden haberdar olduğunu söyleyen Simes, Benedict Cumberbatch’in İzmir Buca’yı ziyaret etme planı olduğunu kaydetti. Mezar taşında Robert Carlton Cumberbatch’in 16 Temmuz 1855 yılında doğduğu ve 24 Mayıs 1868'de öldüğü yazıyor.
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