Jamaika, İngiliz monarşisi ile bağları koparmayı amaçlıyor

İngiliz Milletler Topluluğu üyesi Jamaika, Karayip ada ülkesi Barbados'un 2021'de yaptığı gibi İngiliz monarşisi ile olan bağlarını tamamen sonlandıracağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 12:35
Jamaika, İngiliz monarşisi ile bağları koparmayı amaçlıyor
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Jamaika Başbakanı Andrew Holness, ülkenin İngiliz monarşisi ile olan bağlarını tamamen kesmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Andrew Holness, ülkenin bir referandumu da içerecek süreç için "iddialı zaman çizelgeleri" belirlediğini söyledi.

Jamaica Observer'ın aktardığına göre Holness, "Ülkenin adını anayasal monarşiden cumhuriyete çevirmenin basit bir görev olduğu görüşü olabilir, ancak durum böyle değil. Geçmemiz gereken pek çok yasal adım var ve sonucunu kimsenin tahmin edemeyeceği bir referandum meselesi var" dedi.

Holness "Yine de hükümet bu konuda ilerliyor ve hepimizin istediği sonuca -Cumhuriyet olarak Jamaika- ulaşmak için bu riskleri yeterince ele alabilecek kurumsal ve beşeri kapasiteye sahip olduğumuzu düşünüyoruz" diye ekledi.

Jamaika, Kral III. Charles'ı Devlet Başkanı olarak kabul eden dünya çapındaki 15 ülke arasında yer alıyor.

Barbados, 2021 yılında Kraliçe 2. Elizabeth döneminde monarşi ile bağlarını koparmıştı.

Antigua ve Barbuda da, Elizabeth'in Eylül 2022'de ölümünden günler sonra Kral III. Charles'ın devlet başkanlığı görevinden alınması için referanduma gitmek istediklerini duyurmuştu. 


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