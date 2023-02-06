Jamaika Hanı filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 09:00

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 09:00

Jamaika Hanı (Jamaica Inn), yönetmenliğini Alfred Hitchcock, senaristliğini Sidney Gilliat ve J.B. Priestley'in üstlendiği, 1939 yapımlı bir macera filmidir.

JAMAIKA HANI FİLMİNİN KONUSU NE?

Jamaica Hanı, hancı Joss Merlyn liderliğindeki cinayet işleyen ve hırsızlık yapan bir çetenin gizli karargahına ev sahipliği yapan bir handır. Bu çete gemilerin karaya oturmasını sağlayıp bu gemileri yağmalamaktadır. Kıyı uyarı işaretlerini söndürerek gemilerin yollarını şaşırmasına yol açmaktadırlar. Daha sonra kazadan hayatta kalan denizcileri öldürüp yüklerini çalmaktadırlar.

Bir akşam, genç bir İrlandalı kadın Mary Yellan, yolculuk ettiği arabadan Jamaica Hanı'nın yakınlarında, aristokrat ve yargıç Sör Humphrey Pengallan'ın evinin önünde iner. Patience teyzesinin (hancı Joss Merlyn'in karısı) yanına gidebilmek için ödünç at ister. Pengallan'ın uyarılarına rağmen, ölen annesinin kız kardeşinin yaşadığı Jamaica Hanı'na yerleşmeyi planlamaktadır. Pengallan hanı gizlice ziyaret eder ve Pengallan'ın hırsızlık çetesinin arkasındaki gizli suç dehası olduğunu öğreniriz; hali vakti yerinde arkadaşlarından ve tanıdıklarından yük dolu gemilerin kıyıdan geçeceği zamanı öğrenmekte ve bu bilgiyi çetenin lideri olan hancı Joss Meryln ile paylaşmaktadır. Pengallan'ın çete ile ilişkisini sadece Joss Meryln bilmektedir, çetenin diğer üyelerinin bu ilişkiden haberi yoktur. Gelirlerin aslan payını ihtişamlı yaşam tarzını finanse etmek için kullanır ve gelirin küçük bir kısmını ise Joss ve çeteye aktarır.

JAMAIKA HANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Charles Laughton

Maureen O'Hara

Leslie Banks

Robert Newton

JAMAIKA HANI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Jamaika Hanı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlenmiştir.