James Bond’un otomobili rekor fiyata satıldı
James Bond serisinin son filmi ‘Ölmek İçin Zaman Yok’ta (No Time To Die) kullanılan otomobil, açık artırmayla 2,92 milyon sterline satıldı.
Daniel Craig’in başrolde yer aldığı 25’inci Bond filmi ‘Ölmek İçin Zaman Yok’ta kullanılan otomobil Londra’daki müzayede açık artırmaya çıkarıldı.
Evening Standart'ın haberine göre, 2021’de Aston Martin tarafından filmdeki dublör sürücüleri için özel olarak yapılan sekiz otomobilden biri olan araç, 2,92 milyon sterline (60 milyon TL) satıldı.
Otomobilin satışından elde edilen gelir ise, Kral Charles’ın 1976’da kurduğu Prince’s Trust adlı hayır kurumuna bağışlandı.
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