Japon anime şarkıcısı 'Mizuki' hayatını kaybetti
Japon anime müzikleri ile tanınan şarkıcı Mizuki, 74 yaşında yaşamını yitirdi.
Japon çizgi dizileri "animelerin" müzikleri ile tanınan besteci ve ses sanatçısı Mizuki İçirou'nun yaşamını yitirdiği bildirildi.
Gerçek adı Hayakawa Toşio olan Mizuki İçirou'nun çalıştığı yetenek ajansı, Japon sanatçının 74 yaşında akciğer kanserinden öldüğünü açıkladı.
Mizuki, 50 yılı aşan sanat hayatında, repertuarındaki 1200'den fazla şarkı ve bestesiyle Japonya'da "anime şarkılarının kralı" olarak nitelendiriliyordu.
Tokyo'da 1948'de doğan Mizuki, 1971'de girdiği anime dünyasında, "Süper Robot" diye bilinen "Mazinger Z"nin tanıtım müziğiyle tanındı.
Mizuki, televizyon ve video oyun sektörüne ses, güfte ve besteleriyle hizmet sundu.
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