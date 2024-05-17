Japon Denizi'nde tansiyon yükseldi: Balistik füzeler fırlattı
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde balistik füzeler fırlattığını bildirdi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına göre, Kuzey Kore, Japon Denizi yönünde yerel saatle 15.10'da balistik füzeler ateşledi.
Ülkenin doğu kıyısındaki liman kenti Wonsan'dan fırlatılan füzelerin kısa menzilli olduğunun tahmin edildiği aktarıldı.
Japonya'da devlet televizyonu NHK de hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, "kısa menzilli" füzelerin Japon Denizi'ne düştüğünü doğruladı.
Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore füzelerinin, Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünün tahmin edildiğini aktardı.
Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, balistik füzeye ilişkin bölgede hasar saptanmadığını söyledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş'ın cezası belli oldu!
- 'Anayasa ihlalinin sembol ismini...'
- Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti!
- Şeriat karşıtı paylaşıma 9 ay hapis!
- Yunanlardan Fatih Terim'e büyük tepki!
- Soylu’dan muhabire müdahale
- 25 yıllık öğretmen çiftçi oldu: 15 bin saksıda üretim
- 28 Şubat davası sanıklarına tahliye kararı!
- Cemaatin inşaatı için 130 ağaca ‘idam fermanı’
- 'O bürokrat haddini aştı'