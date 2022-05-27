Japonya: Asya merkezli yeni bir düzene ihtiyaç var
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, "Ukrayna, yarının Doğu Asya'sı olabilir" dedi.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Nikkei tarafından düzenlenen "Future of Asia" etkinliği dolayısıyla ülkesini ziyaret eden konuk devlet adamlarına hitap ederek, Rusya-Ukrayna krizi ile uluslararası toplumda Asya'nın büyüyen rolüne değindi.
Kişida Fumio, "Artık Asya kaynaklı yeni bir uluslararası düzene ihtiyacımız var. Çünkü Asya, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 35'ine tekabül ediyor ve dünyanın en hızlı büyüyen bölgesi" dedi.
Kişida, 2023'te Japonya ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ilişkilerinin 50. yılının kutlanacağını kaydederek, "İş birliğine yeni bir vizyon, ilişkilere yeni bir yön vererek ASEAN ile yeni bir döneme gireceğiz" ifadelerini kullandı.
'UKRAYNA, YARININ DOĞU ASYA'SI OLABİLİR'
Kişida Fumio, bölgede statükoya yönelik tehditlere ilişkin de "Bu mesele ABD ya da Çin ile taraf tutmamız meselesi değil. Bundan öte, evrensel değerleri ve barışçıl dünya düzenini korumamız ya da kaybetmemiz meselesi" diye konuştu.
Kişida, Rusya-Ukrayna savaşının Asya-Pasifik bölgesi güvenliğine etkilerinin hissedildiğine dikkat çerek, "Ukrayna, yarının Doğu Asya'sı olabilir. Egemenlik ve toprak bütünlüğü ihlallerine hiçbir yerde müsamaha gösterilmemesi gerekir" değerlendirmesini yaptı.
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