Japonya harekete geçti: Askeri harcamaları artırıyoruz
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Japonya'nın askeri harcamalarını 2027 yılına kadar GSYİH'nin yüzde ikisine çıkarmasını emretti.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Savunma Bakanı Hamada ve Maliye Bakanı Suzuki ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Kişida Fumio, askeri harcamaların 2027 yılına kadar GSYH'nin %2'sine çıkarılmasını sağlayacak bütçe tedbirleri alınması talimatını verdi.
Kişida, "Savunma kabiliyetlerinin temelden güçlendirilmesi için askeri harcamaların beş yıl içerisinde acilen güçlendirilmesine ihtiyaç vardır. Bunun için herhangi bir mali karşılık bulunmadığından, bunun mümkün olmaması söz konusu olamaz. Becerikli olmamız ve gerekli kaynakları temin etmemiz gerekiyor" dedi.
Kişida, yıl sonuna kadar savunma bütçesi harcamaları ve gelirlerinin güvence altına alınması konusunda ortak bir karar almayı planladığını ve bakanların iktidar partisinde konuyla ilgili tartışmalara öncülük edeceğini sözlerine ekledi.
Japonya'nın askeri harcamaları şu anda GSYH'nin yaklaşık yüzde 1,24'üne denk geliyor.
İlgili Haberler
- Japonya'dan ABD'ye füze uyarısı: ABD, Kuzey Kore füzesinin menzili içerisinde
- Kuzey Kore'den ard arda füze denemesi: Güney Kore ve Japonya alarma geçti
- ABD ve Japonya'dan tatbikat: Stratejik bombardıman uçakları katıldı
- Japonya, Kuzey Kore'ye meydan okudu: Anti balistik füzesini test etti
-
Video Haberler
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Bu karı’ diyene dikkat ettiniz mi
- 'Bizimkiler'in Ulviye'sinden kahreden haber
- 'En az 25 bin 400 TL olmalıdır...'
- Bildikleri halde uyarmamışlar, açığa çıktı...
- Organize belirsizlik
- Artık 'Affımı istiyorum' olmayacak
- İYİ Parti kongresinde kavga çıktı!
- Makatında bira şişesiyle acil servise geldi
- İşte anayasa değişikliği önerisi
- Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?