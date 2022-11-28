Japonya harekete geçti: Askeri harcamaları artırıyoruz

28 Kasım 2022 Pazartesi, 17:01

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Savunma Bakanı Hamada ve Maliye Bakanı Suzuki ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Kişida Fumio, askeri harcamaların 2027 yılına kadar GSYH'nin %2'sine çıkarılmasını sağlayacak bütçe tedbirleri alınması talimatını verdi.

Kişida, "Savunma kabiliyetlerinin temelden güçlendirilmesi için askeri harcamaların beş yıl içerisinde acilen güçlendirilmesine ihtiyaç vardır. Bunun için herhangi bir mali karşılık bulunmadığından, bunun mümkün olmaması söz konusu olamaz. Becerikli olmamız ve gerekli kaynakları temin etmemiz gerekiyor" dedi.

Kişida, yıl sonuna kadar savunma bütçesi harcamaları ve gelirlerinin güvence altına alınması konusunda ortak bir karar almayı planladığını ve bakanların iktidar partisinde konuyla ilgili tartışmalara öncülük edeceğini sözlerine ekledi.

Japonya'nın askeri harcamaları şu anda GSYH'nin yaklaşık yüzde 1,24'üne denk geliyor.