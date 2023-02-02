NATO ve Japonya, Rusya'ya yaptırımların sürdürülmesi konusunda anlaştı

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya karşı yaptırımların sürdürülmesi taahhüdü verdi.

AA
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 07:17
NATO ve Japonya, Rusya'ya yaptırımların sürdürülmesi konusunda anlaştı
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Tokyo'da Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile görüşmesinde ikili ilişkileri ve bölgesel sorunları ele aldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Hint-Pasifik'teki güvenlik ortamına yönelik görüş alışverişinde bulunan ikili, Japonya-NATO arasında daha yakın çalışma yürütülmesi mutabakatına vardı.

Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya karşı yaptırımların sürdürülmesi taahhüdü verilen görüşmede Hayaşi, "Tarihin dönüm noktası bir zamanda güçlü bir mesaj verebilmek, temel değerleri paylaşan Japonya ve NATO için anlamlı" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı küresel tehlikelere işaret ederek, NATO ile Japonya arasında daha güçlü ilişkilerin kurulmasının önemini vurguladı.

Stoltenberg, askeri ittifak ile Japon hükümeti arasında güvenlik dahil çeşitli alanlarda işbirliğinin önemini vurguladı ve Hiroşima'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne yönelik Japonya'ya başarılar diledi.


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