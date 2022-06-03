Japonya ve Güney Kore anlaştı: İş birliği geliştirilecek
Japonya ile Güney Kore hükümetleri "ikili ilişkilerin ivedilikle geliştirilmesi" için anlaştı.
Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Genel Müdürü Funakoşi Takehiro, komşu ülke Güney Kore'yi ziyaret etti.
Funakoşi başkent Seul'de, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Asya ve Pasifik İşleri Genel Müdürü Lee Sang-ryol ile bir araya geldi.
Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede savaş dönemi istismar edilen kadınlar ile zorla çalıştırılan işçiler dahil ikili sorunlar ele alındı.
Japon kamu yayıncısı NHK, iki diplomatın, Tokyo-Seul hükümetleri arasındaki "farklı yaklaşımlara rağmen ikili iş birliğinin geliştirilmesi için yakın iletişim ve koordinasyonun korunmasında" anlaştığını aktardı.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İlişkilerin onarılması ve geliştirilmesi için iki taraf, iki ülke diplomatik otoriteleri arasında iletişim ivedi bir tutumla sürdürülmesinde anlaştı" ifadeleri kullanıldı.
Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945'te, "zorla çalıştırılan Koreli işçiler" ile askeri birimlerde "istismar edilen Koreli kadınlar", kıyı komşuları arasında "hassas sorunlar" olarak biliniyor.
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