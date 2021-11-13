Japonya'dan Covid-19'a karşı "molnupiravir" kararı
Japonya, yeni tip koronavirüsün yeni dalgasına önlem olarak 1,6 milyon doz "molnupiravir" ilacı tedarik edecek.
Japonya Covid-19'a karşı 1,6 milyon "molnupiravir" tedarik edecek. Başbakan Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Kovid-19 Görev Gücü'ne ait "Salgınla Mücadele Paketi"ne yönelik konuştu.
Kişida, salgın uzmanlarının yıl sonuna doğru ülkede etkili olabilecek Covid-19'un olası yeni dalgasına karşı sağlık tedbirlerini artıracaklarını bildirdi.
En kötü senaryonun temel alınacağını kaydeden Kişida, "Erken tedaviyi geliştirecek sağlık sistemini inşa ederek hem ekonomik hem de sosyal faaliyetlerimizi, salgın yayılsa da sürdürebilmiş olacağız" dedi.
Kyodo ajansının haberine göre mücadele paketi kapsamında hastane yatak kapasitelerini yüzde 30 artıracak Japonya, Amerikan ilaç firması Merck'in ürettiği ve ağız yoluyla tüketilen "molnupiravir" adlı ilaçtan 1,6 milyon doz tedarik edecek.
Japonya’da Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 725 bin 502’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 336’ya yükseldi. Ülke genelinde, 87 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari isyan etti
- Dolardaki tarihi rekorun ardından tepkiler gecikmedi
- Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı
- Özgür Demirtaş'tan A Haber'e dolar yanıtı
- Başak'ın katilinin fotoğrafı ortaya çıktı
- Erdoğan'ın yıllar önceki paylaşımı gündem oldu
- Erdoğan'ı kızdıracak 'maaş' teklifi
- Arınç'tan dikkat çeken ziyaret
- Sedat Peker video ile yanıt verdi
- Soylu'ya dikkat çeken sorular