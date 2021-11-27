Johnson’ın mektubu gerdi

27 Kasım 2021 Cumartesi, 01:36

Fransa’nın Pas-de-Calais bölgesinden geçen çarşamba günü İngiltere’ye gitmek üzere yola çıkan bir teknenin Manş Denizi’nde batması sonucu çok sayıda göçmenin ölümüyle sonuçlanan facianın ardından Londra-Paris arasında tansiyon yükseldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa’dan İngiltere’ye gelen göçmenleri geri almasını istediği mektubu kamuouyuna açıkladı. Bunun üzerine Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel’le Fransa’da bugün gerçekleştireceği toplantıyı iptal etti.



HAYAL KIRIKLIĞI

Darmanin yaptığı açıklamada, “İngiltere Başbakanı’nın açık mektubunu kabul edilemez ve muhataplarımız arasındaki tartışmalara aykırı buluyoruz. Sonuç olarak Patel pazar günkü bakanlıklar arası toplantıya artık davetli değil” ifadelerini kullandı. “Mektup tam bir hayal kırıklığı, durumu daha da kötüleştirdi” dedi. Fransa’nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda Belçika, Hollanda, Almanya ve Avrupa Komisyonu’nun katılımıyla göçmen krizi ele alınacak.



Fransa hükümeti sözcüsü Gabriel Attal, mektubu “özünde basit ve şekli tamamen uygunsuz” olarak nitelendirdi. Göçmenlerin Fransa’ya geri gönderilmesini “Bu sorunu çözmek için ihtiyacımız olan şey değil” sözleriyle değerlendiren Attal, Johnson’ın Brexit’in (AB’den çıkış) kilit mimarı rolünü vurguladı. “Johnson’ın Avrupa’dan ayrıldığına pişman olup olmadığını sorabilirsiniz çünkü bir sorun olur olmaz onu çözmenin Avrupa’nın işi olduğunu düşünür” diye konuştu.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Johnson’ın Manş Denizi’nde yaşanan göçmen faciasının ardından kendisine yazdığı mektubu Twitter’dan paylaşmasına tepki gösterdi. İngiltere’yi, “düzensiz göç konusunu ciddiyetle ele almamakla” suçladı.



Johnson, Macron’a gönderdiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı mektubunda iki ülke arasında atılması gereken 5 adıma yer verdi. Johnson, daha fazla teknenin Fransız sahillerini terk etmesini önlemek için ortak devriye, sensörler ve radar gibi daha ileri teknolojilerin kullanılması, karşılıklı deniz devriyeleri ve havadan gözetleme, Manş Denizi’nin iki tarafında daha fazla gözaltı ve soruşturma için gerçek zamanlı istihbarat paylaşımı, İngiltere-AB iade anlaşması kurma görüşmelerinin yanı sıra Fransa ile ikili ayrı bir iade anlaşması üzerinde acil çalışma önerisinde bulundu.

Geçen çarşamba günü Fransa’nın Calais kıyılarında göçmenlerin içinde bulunduğu teknenin batması sonucu yedisi kadın, üçü çocuk 27 kişi yaşamını yitirmişti.

