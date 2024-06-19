Justin Timberlake serbest bırakıldı

İçkili araç kullanırken yakalanıp gözaltına alınan şarkıcı Justin Timberlake'in serbest bırakıldığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2024 - 20:23
Justin Timberlake serbest bırakıldı
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New York eyaletine bağlı Long Island'da içkili araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan ABD'li şarkıcı Justin Timberlake serbest bırakıldı. 

NTV'nin haberine göre, tutuklanmadan önce çekilen fotoğrafı da ortaya çıkan Timberlake'in tutuklama raporunda polislerin yıldızın gri aracını durdurmaya çalıştığı, ancak Timberlake'in yolun sağ tarafında durmadığı için kenara çekilmesinin ardından tutuklandığı bilgisi yer aldı.

Suffolk İlçesi Bölge Savcılığı, yıldızın resmi olarak suçlandıktan sonra kefaletsiz serbest bırakıldığını açıkladı.

Timberlake'in 26 Temmuz'da sanal olarak Sag Harbor mahkemesine çıkması planlanıyor.


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